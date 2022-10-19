Сеул, , 13:02 — REGNUM Спортивные федерации России и Белоруссии не должны находиться под санкциями. Об этом 19 октября заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Томас Бах

«Меня спрашивают, почему эти санкции не распространяются на российские и белорусские спортивные организации. Отвечаю: санкции могут и должны вводиться только в отношении тех, кто несет ответственность за какое-то действие», — сказал Бах.

Он добавил, что МОК сопротивляется полной политизации спорта и не будет более политизированным, чем сами политики.

По его словам, многие из тех, кто приехал на генассамблею АНОК, не смогли бы на ней присутствовать, если бы всех чиновников наказывали за политические действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бах заявил, что МОК сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований.

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