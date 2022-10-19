Эр-Рияд, 19 октября 2022, 13:06 — REGNUM Службы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали сеть по поставке наркотиков на территорию страны. Об этом 19 октября сообщает Akhbar al-Saudia.

Наркотики
Наркотики
Moi. gov. sa

По данным журналистов, управлению по контролю за оборотом наркотиков удалось предотвратить попытку контрабанды более 3,9 млн таблеток синтетических наркотиков.

Отмечается, что наркотики были спрятаны внутри партии перцев и других овощей, доставленных на территорию Саудовской Аравии морским путём.

По делу о контрабанде наркотиков были арестованы пятеро граждан королевства и двое иностранцев: сириец и египтянин. Аресты прошли в Эр-Рияде и Джидде, задержанные преступники переданы прокуратуре для дальнейшего расследования.