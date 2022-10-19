Эр-Рияд, 19 октября 2022, 13:06 — REGNUM Службы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали сеть по поставке наркотиков на территорию страны. Об этом 19 октября сообщает Akhbar al-Saudia.
По данным журналистов, управлению по контролю за оборотом наркотиков удалось предотвратить попытку контрабанды более 3,9 млн таблеток синтетических наркотиков.
Отмечается, что наркотики были спрятаны внутри партии перцев и других овощей, доставленных на территорию Саудовской Аравии морским путём.
По делу о контрабанде наркотиков были арестованы пятеро граждан королевства и двое иностранцев: сириец и египтянин. Аресты прошли в Эр-Рияде и Джидде, задержанные преступники переданы прокуратуре для дальнейшего расследования.