Рейкьявик, , 17:56 — REGNUM Инуиты должны участвовать в дискуссиях и форумах каждый раз, когда мир обсуждает проблемы в Арктике. Об этом заявила глава инуитов Нунавута (Канада) Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) Алуки Котьерк в ходе ассамблеи «Полярный круг-2022» в Рейкьявике, сообщает Arctic Today.

Инуиты Ansgar Walk

«У меня часто возникает ощущение, что есть много людей, которые считают себя вправе влиять на арктическую политику или даже разрабатывать её <…> Для тех, кто считает себя вправе это делать, независимо от того, являются они государствами-членами или нет, очень важно, чтобы они знали об инуитах, которые живут в Арктике», — сказала Котьерк.

Она также отметила, что может показаться, что большая часть дискуссий об Арктике ведёт к милитаризации или обеспечению безопасности в регионе. Однако ключевым моментом является то, что инуиты должны быть здоровыми и жить хорошей жизнью на своей родине, чтобы утвердить свой собственный суверенитет.

Отмечается, что Котьерк была одной из более чем ста представителей Канады, которые посетили ассамблею «Полярный круг-2022» в Рейкьявике, который прошёл в период с 13 по 16 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, российский опыт государственно-частного партнёрства с коренными народами интересен миру. Об этом в ходе международного форума «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов» в Мурманске заявил Рашид Алуаш, ответственный за программу России и управления верховного комиссара ООН по правам человека.

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