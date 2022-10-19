Лондон, 19 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Налог на прибыль британских банков и нефтегазовых компаний для стабилизации экономики в условиях роста инфляции намерен повысить глава минфина Британии Джереми Хант. Об этом 19 октября сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По информации газеты, с помощью такого решения Хант хочет «закрыть дыру в бюджете в размере £40 млрд (порядка $45 млрд — Прим. ред.)», которая возникла «из-за курса предшественника» нынешнего главы британского минфина.

Также указывается, что о таком повышении налогов в Британии глава минфина страны объявит 31 октября, когда будет представлять новую стратегию бюджета.

При этом, по данным экспертов, на фоне повышения процентных ставок и резкого роста цен на энергоресурсы прибыль банков и энергетических компаний Британии значительно увеличилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что правительство его страны стремится обеспечить соблюдение санкций, препятствующих продаже беспилотников России.