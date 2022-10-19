Москва, , 12:59 — REGNUM Все атаки, предпринятые киевскими боевиками при попытке наступления в Херсонской области, отражены. Об этом вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил 19 октября в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что ВСУ перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав силами двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой бригады и танкового батальона 17-й бригады. Наступлению предшествовала артподготовка.

«На данном этапе все атаки отражены, продолжаем удерживать линию обороны», — подчеркнул Стремоусов.

Он добавил, что большое количество беспилотников среднего действия и разведывательных беспилотников Bayraktar замечены на удалении без входа в зону ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий объединённой группировкой войск в зоне проведения спецоперации генерал Сергей Суровикин заявил, что Запад требует от Киева продолжать наступление на Херсон, не считаясь с числом потерь.

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