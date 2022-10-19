Абакан, , 12:59 — REGNUM С начала 2022 года в Хакасии потушено 1016 ландшафтных пожаров и 119 лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM 19 октября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на сегодняшний день действующих лесных пожаров в регионе нет.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

Вопросы защиты территорий и населения от огня рассмотрела на очередном заседании республиканская комиссия по ЧС. Ежегодно осенью усиливаются меры безопасности. Сейчас обстановка оценивается как стабильная, однако с приходом холодов растёт число пожаров в частном секторе. Неосторожность населения с огнём приводит к сезонному увеличению количества палов травы и степных пожаров.

Всего в Хакасии 283 населённых пункта, из них 250 подвержены угрозам перехода природных и лесных пожаров. В сентября-октябре муниципалитеты занимались созданием и обновлением минерализованных полос. К 19 октября осталось 13 населённых пунктов, где требуется сезонная опашка.

В ряде районов провели практические занятия с руководителями крестьянско-фермерских хозяйств по устройству минерализованных полос путём проведения контролируемых отжигов. По словам заместителя главы республики Юрия Курлаева, особое внимание необходимо уделять именно профилактическим мерам, в том числе разъяснительной работе с населением.

Добавим, по прогнозам синоптиков, в Хакасии в течение недели будет ветрено. Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. В неблагоприятную погоду возможно ухудшение пожарной обстановки. Жителей региона просят строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 249 лесных пожаров, что вдвое больше показателей 2021 года.

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