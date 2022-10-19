Можга, Удмуртия, , 12:59 — REGNUM В Можге 79-летний водитель совершил наезд на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Пешеходный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, авария произошла днем 18 октября напротив дома №152 по улице Наговицына. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области 17 октября на трассе М-8 грузовик насмерть сбил пешехода. 51-летний водитель грузовика «МАН» совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неосвещённом месте. Мужчина 64 лет скончался на месте до приезда скорой помощи.

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