Москва, 19 октября 2022, 12:59 — REGNUM Следственные органы подтвердили причастность спецслужб киевского режима к организации и планировании террористического акта на Крымском мосту. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Он отметил, что следствием уже установлено 12 подозреваемых в причастности к теракту — это жители территории б. УССР, граждане России, Армении и Грузии.
Он добавил, что специалисты устанавливают механизм приведения в действие взрывчатого вещества.
Как сообщало ИА REGNUM, теракт на Крымском мосту произошёл рано утром 8 октября. Взрывное устройство сработало в фуре, двигавшейся по мосту. Погибли четыре человека.