Москва, , 12:59 — REGNUM Следственные органы подтвердили причастность спецслужб киевского режима к организации и планировании террористического акта на Крымском мосту. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

«Следственным путем подтверждена версия о том, что планирование и организацию террористического акта на Крымском мосту осуществили [киевские] спецслужбы», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что следствием уже установлено 12 подозреваемых в причастности к теракту — это жители территории б. УССР, граждане России, Армении и Грузии.

«Среди них — фигуранты, обеспечившие транзитный канал перевозки различных товаров на территорию Российской Федерации с целью последующего перемещения через государственную границу заминированной фуры. Восемь лиц задержаны, с ними проведены следственные действия, и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что специалисты устанавливают механизм приведения в действие взрывчатого вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт на Крымском мосту произошёл рано утром 8 октября. Взрывное устройство сработало в фуре, двигавшейся по мосту. Погибли четыре человека.