* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 12:58 — REGNUM Маулави Мохаммад Мохсен Хашеми, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер, попросил военных и сотрудников разведки работать над улучшением ситуации с безопасностью в Панджшере. Об этом сообщает информационное агентство «Бахтар».

Афганская семья DFID — UK Department for International Development

Он призвал перемещённых жителей вернуться в свои дома, чтобы продолжить мирную жизнь.

Эти люди бежали из своих кишлаков в основном из-за конфликта между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами сопротивления. Кроме того, радикалы принудительно выселили некоторые панджширские семьи.

Абу Бакр Сиддик, пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал, что в провинции будет достигнута большая координация между органами безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он подчеркнул, что «семьи, которые покинули свои кишлаки, должны вернуться в свои дома, чтобы продолжить мирную жизнь».

За прошедший год было опубликовано много сообщений о преследовании людей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере. Некоторые мирные жители были замучены и убиты из-за их связи с Фронтом сопротивления Афганистана.

Недавно институт «Афганский свидетель», занимающийся сбором и анализом информации о ситуации с правами человека в Афганистане, заявил в своем отчёте, что за последний месяц талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили 27 заключённых в Панджшере.