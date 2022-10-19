Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Жительница Санкт-Петербурга смогла получить новый паспорт после того, как в её отношении с подачи злоумышленников выдали ложное свидетельство о смерти. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

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Судебные приставы Московского района Петербурга добились выдачи 58-летней жительнице Северной столицы нового российского паспорта по решению суда. В УФССП установили, что в отношении гражданки некий мужчина предъявил в органы подложное свидетельство о смерти женщины. Об этом она узнала, когда пришла оплатить ипотечный кредит в банке.

Требование восстановить основной документ гражданки суд удовлетворил и обязал выдать ей новый паспорт взамен того документа, который уже признали недействительным. Петербурженка получила его в кратчайшие сроки. В отношении мужчины, предъявившего фальшивое свидетельство о смерти, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).