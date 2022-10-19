Петропавловск-Камчатский, 19 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Из-за действия охотоморского циклона на Камчатке вновь под угрозой затопления оказалось село Соболево, которое отрезано от автотранспортного сообщения с 23 сентября из-за обрушения моста после предыдущих ливней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Алексей Яковлев Дождь

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Уровень воды в реке Большой Воровской в районе села Соболево поднялся уже до отметки 304 см. До уровня опасного явления, когда начнёт размывать дороги, подтапливать улицы и погреба, остался 21 см.

Циклон пришёл в край со стороны Охотского моря ночью 18 октября. Дождь продолжается в посёлке Палана и Олюторском районе. В Усть-Камчатском, Тигильском, Карагинском, Олюторском и Пенжинском районах сильный ветер с порывами до 23 м/с.

В Палане из-за сильного ветра были повреждены пять опор линий электропередач. Населённый пункт оставался без света. Подачу электроэнергии восстановили две аварийные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в селе Соболево, которое сильно пострадало из-за наводнения после ливней, по поручению губернатора края Владимира Солодова построят новый спортивный зал.