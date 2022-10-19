Москва, 19 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Законопроект об освобождении от налогообложения и обложения страховыми взносами доходов сотрудника в случае оказания единовременной материальной помощи работодателями в связи с мобилизацией внесли в Госдуму депутаты от думской фракции ЛДПР, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В сопроводительных материалах авторы указали, что некоторые крупные компании уже приняли решения материально поддержать мобилизованных, но только матпомощь не более 4 тыс. рублей не облагается налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами.

«Мы предлагаем добавить к доходам физических лиц, не подлежащим налогообложению и обложению страховыми взносами, суммы единовременных выплат в виде материальной помощи, осуществляемых работодателями работникам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, или членам их семей, но не более 200 тысяч рублей на одного работника, при этом считать данную материальную помощь расходами, учитываемыми при определении налоговой базы», — отметил в своём телеграм-канале один из авторов законопроекта, депутат Владимир Кошелев.

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