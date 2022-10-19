Кишинёв, , 12:53 — REGNUM Германия поставит для армии Молдавии дроны и другую военную технику. Об этом 18 октября на телеканале TVR заявил министр обороны страны Анатолий Носатый.

Дрон

«Республика Молдова имеет стратегических партнеров, надежных партнеров, которые действительно в этот сложный для всех стран период находят возможность помочь и нам», — сказал министр.

Глава минобороны не назвал объёмы поставок, но сообщил, что Германия также обеспечит курсы обучения молдавским солдатам, чтобы они могли эксплуатировать полученную технику. Общая сумма военной помощи от Евросоюза составит €47 млн.

Напомним, Молдавия, согласно конституции, должна быть нейтральным государством. Тем не менее действующие власти открыто поддерживают борьбу киевского режима с денацификацией. Кроме того, в Молдавии объявлен курс на милитаризацию при поддержке НАТО.

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