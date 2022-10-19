Лондон, , 12:53 — REGNUM Проект Европейской футбольной Суперлиги все ещё находится в разработке, он возродится в течение трёх лет. Об этом 19 октября заявил новый глава Суперлиги Бернд Райхарт.

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«Мы хотим обратиться ко всем заинтересованным сторонам в европейском футбольном сообществе. Мы начинаем всё с чистого листа», — цитирует Райхарта The Financial Times.

По его словам, Суперлига заявляет о переходе к открытому формату, а постоянное членство клубов в турнире не обсуждается.

Он добавил, что новое и расширенное видение проекта должно привлечь болельщиков и создать более широкий консенсус по поводу проблем, стоящих перед европейским футболом.

Напомним, в апреле 2021 года 12 девять топ-клубов объявили о проекте нового закрытого элитного турнира. Но он был быстро свёрнут после резкой критики со стороны болельщиков, политиков и УЕФА.

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