Нижний Новгород, 19 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В ходе мониторинга сети интернет правоохранители выявили публикацию о происшествии на Волге. Об этом сообщает пресс-служба Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте.

пресс-служба Чувашского ЛО МВД России на транспорте Инцидент на Волге

Согласно обнаруженной информации, недалеко от села Хмелёвка Воротынского района Нижегородской области неизвестный выстрелил из ружья по лодке, в которой находились двое рыбаков. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Для выяснения обстоятельств произошедшего полицейские связались с автором публикации. Он рассказал, что выстрелом из ружья неизвестный повредил спиннинг и колпак двигателя лодки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался житель деревни Быковка Юринского района Марий Эл. Он подтвердил, что устроил стрельбу из хулиганских побуждений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), наказание по данной статье может составить до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 12 октября в районе Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде судно «Промерный-11» село на мель при измерении дна. В результате происшествия никто не пострадал, но произошел разлив нефтепродуктов. В дальнейшем было установлено, что капитан был пьян.

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