Иркутск, , 12:51 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил создавать новые производственные кластеры в целях решения задачи по достижению технологического суверенитета России, сообщает 19 октября телеграм-канал правительства региона.

Импортозамещение Светлана Шаповалова

Вопросы импортозамещения обсудили на заседании правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с участием заместителя Министра промышленности и торговли РФ Алексея Груздева.

«Необходимо посмотреть, что ввозится в страну в целом, и, каждому региону, согласно специализации, взять часть задач импортозамещения на себя. Например, Иркутская область традиционно сильна в химии, производстве лекарств, машиностроении, сфере лесопромышленного комплекса. Развитие нашей специализации позволит увеличить стоимость товаров импортозамещения к 2026 году в пять раз — с 42 до 220 млрд рублей», — заявил Игорь Кобзев.

Напомним, ранее о том, что Иркутская область взяла курс на импортозамещение, заявил председатель правительства Приангарья Константин Зайцев. По его словам, крайне важно получать обратную связь от бизнеса, чтобы понять, как работают уже принятые меры, обобщать и анализировать предложения.

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