Конституционный Суд России о различении агитации и информации
Москва, 1 ноября, 2003, 21:40 — ИА Регнум. Согласно постановлению Конституционного Суда России от 30 октября 2003 о соответствии Конституции России ряда положений федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" дан критерий различения агитации и информации в предвыборный период.
Агитацией признается - только по решению суда, установившего и доказавшего прямой умысел СМИ обеспечить поддержку конкретному кандидату, только прямой призыв голосовать за или против того или иного кандидата, партии или блока.
Не является агитацией:
выражение предпочтения в отношении кандидата, позитивное или негативное мнение о ком-либо из кандидатов,
создание позитивного или негативного мнения о кандидате, описание возможных последствий его избрания,
распространение информации, не связанной с профессиональной деятельностью кандидата,
преобладание сведений о том или ином кандидате в информационных сообщениях о предвыборных мероприятиях,
собственное мнение СМИ и их комментарии.