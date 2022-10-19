Москва, 1 ноября, 2003, 21:40 — ИА Регнум. Согласно постановлению Конституционного Суда России от 30 октября 2003 о соответствии Конституции России ряда положений федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" дан критерий различения агитации и информации в предвыборный период.

Агитацией признается - только по решению суда, установившего и доказавшего прямой умысел СМИ обеспечить поддержку конкретному кандидату, только прямой призыв голосовать за или против того или иного кандидата, партии или блока.

Не является агитацией:

выражение предпочтения в отношении кандидата, позитивное или негативное мнение о ком-либо из кандидатов,

создание позитивного или негативного мнения о кандидате, описание возможных последствий его избрания,

распространение информации, не связанной с профессиональной деятельностью кандидата,

преобладание сведений о том или ином кандидате в информационных сообщениях о предвыборных мероприятиях,

собственное мнение СМИ и их комментарии.