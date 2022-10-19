Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Прием твердых коммунальных отходов для глубокой переработки на площадке комплекса по переработке отходов (КПО) «Волхонка» — бывший опытный завод МПБО на Волхонском шоссе Санкт-Петербурга — начнут до конца 2022 года, сообщили 19 октября в пресс-службе АО «Невский экологический оператор» (НЭО).

Мусороперерабатывающий завод КПО «Волхонка» прес-служба АО «Невский экологический оператор»

В настоящий момент ведется монтаж современной автоматизированной линии глубокой сортировки твердых коммунальных отходов производительностью 200 тыс. тонн в год. После чего на объекте начнутся пуско-наладочные работы.

«Прием отходов на КПО «Волхонка» планируется возобновить до конца этого года после того как будут завершены работы, предусмотренные проектом первого этапа реконструкции предприятия», — пояснили в НЭО и уточнили, что после запуска на площадке начнут извлекать из ТКО полезные фракции, подлежащих вторичной переработке.

На начальном этапе доля выделяемых в процессе сортировки вторичных материальных ресурсов (ВМР) прогнозируется на уровне 15% от общего объема ТКО (то есть порядка 30 тыс. тонн в год). Технология предполагает выделение восьми базовых видов ВМР — железо, алюминий, полиэтилен, полипропилен, ПЭТ, стекло, тетрапак, макулатура (бумага и картон), которые будут передаваться сторонним потребителям.

«Также появится возможность начать производство тестовых партий RDF-топлива, которые в соответствии с достигнутыми договоренностями будут переданы для тестирования производителям цемента», — добавили в пресс-службе. Предварительно прогнозируется, что перерабатываться в альтернативное топливо будет не менее 20% от общего объема поступающих на предприятие ТКО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МПБО на Волхонском шоссе «Невский экологический оператор» приобрел в феврале 2022 года. Благодаря инженерному решению, в сравнительно небольшом здании бывшего дробильного цеха будет размещено 90 единиц различного оборудования. На полный производственный цикл предприятие выйдет в следующем году.

Вместе с тем проект предусматривает строительство нового цеха сортировки ТКО и увеличение мощности сортировочной линии еще на 400 тыс. тонн в год, а также ввод в строй мощностей по компостированию органических отходов, которые затем будут перерабатываться в техногрунт.

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