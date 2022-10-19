Москва, 19 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала договор государств-участников СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Договор был подписан 15 октября 2021 и направлен на совершенствование правовой основы взаимодействия государств — участников договора.

Стороны сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют усилия государственных органов, общественных и иных объединений и организаций, а также граждан для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, следует из соглашения.