Грозный, 19 октября 2022, 12:50 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о потерях нацистов в зоне действия отряда «Ахмат». Несмотря на неоднократные попытки атаковать в течение последних трех суток, все они были благополучно пресечены. При этом подразделения ВСУ понесли существенные потери, отметил глава Чечни.
Он также сообщил о потерях ВСУ. По предварительным данным были уничтожены больше 30 танков и бронетранспортеров и свыше 150 человек живой силы противника.
Напомним, 19 октября Рамзан Кадыров также сообщил об успехах союзных войск на артемовском направлении, в Соледаре и Яковлевке.
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