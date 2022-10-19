Грозный, , 12:50 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о потерях нацистов в зоне действия отряда «Ахмат». Несмотря на неоднократные попытки атаковать в течение последних трех суток, все они были благополучно пресечены. При этом подразделения ВСУ понесли существенные потери, отметил глава Чечни.

Военные Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ситуация на фронте стабильная. Отряды ВСУ несут большие потери. Об этом докладывает дорогой брат, боевой генерал, Герой России Апты Алаудинов . На его участке в последние три дня наблюдалась активность противника. Только за прошедшие сутки враг семь раз предпринимал попытки контратаковать наши позиции и неизменно отступал, оставляя на поле сражения подбитую технику и трупы», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также сообщил о потерях ВСУ. По предварительным данным были уничтожены больше 30 танков и бронетранспортеров и свыше 150 человек живой силы противника.

Напомним, 19 октября Рамзан Кадыров также сообщил об успехах союзных войск на артемовском направлении, в Соледаре и Яковлевке.

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