Тайбэй, 19 октября 2022, 12:49 — REGNUM Рост напряженности между Китаем и Тайванем и Китаем и США привел к «серьезным» проблемам для полупроводниковой промышленности, заявил в среду 19 октября глава тайваньской компании по производству микросхем TSMC, как передает агентство Reuters.
Тайвань является крупным производителем чипов, используемых во всевозможной продукции от автомобилей и смартфонов до центров обработки данных и истребителей, а Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) остается крупнейшим в мире контрактным производителем чипов и самой дорогой публичной компанией в Азии.
В то время как отрасль производства микросхем уже готовится к снижению спроса, поскольку инфляция привела к сокращению расходов, Тайвань оказался в сложной ситуации — между Китаем, своим крупнейшим экспортным рынком, и Соединенными Штатами, своим главным иностранным союзником и поставщиком оружия.
Выступая на ежегодном съезде Тайваньской ассоциации полупроводниковой промышленности, председатель совета директоров TSMC Марк Лю сказал: «Торговый конфликт между США и Китаем и эскалация напряженности в отношениях между двумя странами привели к более серьезным проблемам для всех отраслей промышленности, включая полупроводниковую».
Также он выразил надежду на то, что промышленность, правительство и научные круги Тайваня разработают «более конкретные, конструктивные меры» по промышленной политике, связанной с инновациями, исследованиями, обучением и удержанием квалифицированных кадров, «чтобы сохранить важнейшие преимущества полупроводниковой отрасли Тайваня».
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