Тайбэй, , 12:49 — REGNUM Рост напряженности между Китаем и Тайванем и Китаем и США привел к «серьезным» проблемам для полупроводниковой промышленности, заявил в среду 19 октября глава тайваньской компании по производству микросхем TSMC, как передает агентство Reuters.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) Peellden

Тайвань является крупным производителем чипов, используемых во всевозможной продукции от автомобилей и смартфонов до центров обработки данных и истребителей, а Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) остается крупнейшим в мире контрактным производителем чипов и самой дорогой публичной компанией в Азии.

В то время как отрасль производства микросхем уже готовится к снижению спроса, поскольку инфляция привела к сокращению расходов, Тайвань оказался в сложной ситуации — между Китаем, своим крупнейшим экспортным рынком, и Соединенными Штатами, своим главным иностранным союзником и поставщиком оружия.

Выступая на ежегодном съезде Тайваньской ассоциации полупроводниковой промышленности, председатель совета директоров TSMC Марк Лю сказал: «Торговый конфликт между США и Китаем и эскалация напряженности в отношениях между двумя странами привели к более серьезным проблемам для всех отраслей промышленности, включая полупроводниковую».

Также он выразил надежду на то, что промышленность, правительство и научные круги Тайваня разработают «более конкретные, конструктивные меры» по промышленной политике, связанной с инновациями, исследованиями, обучением и удержанием квалифицированных кадров, «чтобы сохранить важнейшие преимущества полупроводниковой отрасли Тайваня».

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