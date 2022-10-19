Забастовка продолжается в компании TotalEnergies
Париж, 19 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Забастовочное движение возобновлено в компании TotalEnergies во Франции, передает BFM TV.
Jean Balczesak
Логотип французской нефтегазовой компании TotalEnergies
Координатор крупнейшего французского профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда группы TotalEnergies объявила о продолжении забастовочного движения внутри группы.
«Движение возобновлено. Всем вновь предлагается бастовать», — говорится в заявлении Всеобщей конфедерации труда.
Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рунаше заявила, что в среду, 19 октября, три региона по-прежнему сильно страдают от нехватки топлива.
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