Париж, 19 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Забастовочное движение возобновлено в компании TotalEnergies во Франции, передает BFM TV.

Jean Balczesak Логотип французской нефтегазовой компании TotalEnergies

Координатор крупнейшего французского профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда группы TotalEnergies объявила о продолжении забастовочного движения внутри группы.

«Движение возобновлено. Всем вновь предлагается бастовать», — говорится в заявлении Всеобщей конфедерации труда.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рунаше заявила, что в среду, 19 октября, три региона по-прежнему сильно страдают от нехватки топлива.

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