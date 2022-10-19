Бейрут, 19 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Ливане сообщили об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает Lebanon 24.

@SYRedCrescent Холера Сирия

Так, 19 октября министр здравоохранения Ливана Фирас аль-Абьяд объявил о регистрации 80 новых случаев холеры, общее число заболевших в стране достигло 169 человек.

«Наблюдается увеличение числа случаев заболевания холерой, в основном среди сирийских беженцев. Отсутствие чистой питьевой воды в ряде районов является основным фактором, который способствует росту заболеваемости холерой, в дополнение к проблеме заражения сельскохозяйственной продукции из-за использования для полива заражённой воды. Кроме того, в районе распространения эпидемии вышли из строя водоочистные сооружения», — заявил Фирас аль-Абьяд.

Министр также отметил, что власти приняли решение о развёртывании полевого госпиталя в провинции Арсаль.