Москва, , 12:49 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Протокол был подписан в Москве 24 марта 2022 года и уточняет требования к стажу для приобретения права на пенсию за выслугу лет должностными лицами и сотрудниками Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющимися гражданами России.

Ратификация протокола не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджет, следует из сопроводительных документов.

Читайте ранее в этом сюжете: Протокол к договору о пенсиях сотрудников суда ЕАЭС внесен в Госдуму