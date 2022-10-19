Херсон, , 12:48 — REGNUM Два батальона ВСУ начали наступление в Херсонской области, сообщил 19 октября заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«[Киевские] нацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады», — рассказал Стремоусов в личном телеграм-канале.

По его словам, наступление сопровождают множество вражеских беспилотников среднего действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о начале выступления ВСУ сообщили военкоры.

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