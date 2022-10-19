Кабул, 19 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Группа женщин собралась у Кабульского университета, чтобы выразить протест против исключения студенток.

DFID — UK Department for International Development Афганские женщины

Одна из протестующих сообщила телеканалу Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили протестующих женщин, что «если среди вас случится самоубийство, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не возьмут на себя ответственность за это».

На видео, полученных Afghanistan International, одна из протестующих девушек говорит, что сегодня за свободу в Афганистане платят только женщины.

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В изданной ими резолюции участницы протеста потребовали открыть школы для девочек.

Одна из них заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исключили из университета около 50 студенток и систематически вытесняют женщин из жизни общества.

Протестующие женщины потребовали пересмотреть вопрос об исключении студенток из Кабульского университета.