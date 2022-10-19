Москва, , 12:48 — REGNUM Вопрос о предоставлении многодетным отцам отсрочки от мобилизации Госдумы обсудит на пленарном заседании в закрытом для СМИ режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября сообщили в Госдуме.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд депутатов Госдумы в телеграм-каналах сообщили об обсуждении проблемы мобилизации многодетных отцов.

Накануне депутаты фракции КПРФ предложили Госдуме поправки, которыми предполагалось предоставить возможность отсрочки от мобилизации отцам трех и более, отцам, которые воспитывают детей-инвалидов, а также отсрочку для единственных сыновей единственного родителя.

Ранее Минобороны выпустило изменения в приказ о мобилизации. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова («Единая Россия»), «есть приказ Генштаба и этого более, чем достаточно» для решения вопроса. С такой позицией согласилось большинство в Госдуме, поправки КПРФ были отклонены при обсуждении очередного пакета изменений в законодательство о мобилизации.

Однако на деле военкоматы действуют по-разному, часто не следуя указаниям.

В итоге 19 октября в ходе новой дискуссии ведущий заседание поручил комитету Госдумы по обороне до конца заседания представить согласованное с Минобороны решение проблемы. На вопросы в 16:00 мск ответит представитель министерства Николай Панков.

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