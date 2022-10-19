Сеул, , 12:48 — REGNUM Участник музыкальной k-pop группы BTS Джин (Ким Сок Джин) выпустит свой первый сольный сингл «The Astronaut» 28 октября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей музыкального агентства Big Hit Music.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

После выпуска музыкальной композиции Джин станет вторым участником группы, дебютировавшим в качестве соло-исполнителя.

Напомним, в июле текущего года участник группы J-Hope выпустил свой первый сольный альбом «Jack in the Box».

Предполагается, что «The Astronaut» станет последней написанной песней Джина перед его уходом в армию.

Как сообщалоИА REGNUM, самый старший участник группы BTS уйдет в армию до конца 2022 года.

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