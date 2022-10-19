Одесса, Украина, 19 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен в Одесской области, захваченной террористическим режимом Киева. Об этом 19 октября сообщил советник главы областной администрации Сергей Братчук в своём телеграм-канале.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Тревога!

«Тревога! Все в укрытия», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим воздушной тревоги объявлен в Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях.