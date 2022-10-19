Шебекино, Белгородская область, 19 октября 2022, 12:46 — REGNUM Трое мирных граждан получили ранения 19 октября в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Уточнённые данные привёл в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона выехал на место происшествия. Снаряды повредили дома детей-сирот на окраине города, разрушено несколько зданий. Есть повреждения линий электропередач. В больницу доставили женщину в состоянии средней степени тяжести, медики оперируют пострадавшего мужчину. Госпитализировали ещё одну местную жительницу.
Власти начали подомовой обход, аварийные службы работают на местах.
Как сообщало ИА REGNUM, Шебкино подверглось обстрелу днём 19 октября, повреждены торговый центр и ФОК.