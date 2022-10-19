Саратов, 19 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В лесном массиве Саратовской области с начала года потерялись 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

По состоянию на 17 октября сотрудниками областной службы спасения осуществлен 31 выход для поиска потерявшихся людей в природной среде (грибники). Всего спасено 25 человек, из них двое детей. Первая медицинская помощь оказана пяти пострадавшим.

С целью предотвращения происшествий в лесах жителей просят информировать о своем уходе родных. Не отправляться одним, тем более в незнакомый лес. Не стоит отпускать детей в лес без присмотра. При походе в лес с собой необходимо взять телефон, часы, компас, спички или зажигалку, нож, свисток, фонарик, питьевую воду, продукты и аптечку. В одежде рекомендуется отдать предпочтение ярким цветам и наклеить светоотражающие элементы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в лесах Московской области в сентябре 2022 года заблудились 84 человека. Найдены спасателями 83 человека. Один случай закончился трагически.

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