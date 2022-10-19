Уфа, 19 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Завод по производству инъекционных игл однократного применения для медицинских шприцев и других медицинских приборов намерены создать в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что Минэкономразвития России включило одно из предприятий в реестр резидентов территории опережающего развития «Кумертау». На организацию производства инъекционных игл инвестор намерен направить свыше 300 млн рублей.

«На российском рынке инъекционных игл сформировалась импортоориентированная модель. На сегодняшний день большую часть рынка составляет продукция зарубежных производителей. Реализация инвестиционного проекта будет способствовать обеспечению российских предприятий и организаций качественными медицинскими изделиями. Это даст хороший толчок развитию медицинской промышленности и позволит локализовать производство в рамках импортозамещения», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики регионаРустама Муратова.

Реализовать проект инвестор намерен в течение 2022−2030 годов, в результате будут созданы 57 новых рабочих мест. Предприятие намерено производить до 220 млн инъекционных игл в ежегодно. Годовой объем производства составит 264 млн рублей, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что статус резидента территории территории опережающего развития в Башкирии имеют 124 предприятия, которые направили на развитие своих проектов около 6,5 млрд рублей и создали свыше 4,5 тысяч новых рабочих мест.