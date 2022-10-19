Херсон, 19 октября 2022, 12:43 — REGNUM Въезд в правобережную часть Херсонской области закрыт с 19 октября, об этом в телеграм-канале написал врио главы администрации области Владимир Сальдо.
Он уточнил, что, по информации командующего объединенной группировкой войск в районе проведения СВО, есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов ведения боевых действий, а также о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
Глава администрации подчеркнул, что после нормализации ситуации и решения военными поставленных задач регион вернётся к нормальной жизни.
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