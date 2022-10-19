Москва, , 12:41 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий преимущественное право концессионера на получение земельного участка в особой экономической зоне (ОЭЗ), передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

В документе устанавливается, что контроль за исполнением соглашения об осуществлении соответствующей деятельности резидентом особой экономической зоны, с которым заключено концессионное соглашение, концедентом по которому является РФ, и контроль концедента за исполнением условий концессионного соглашения осуществляются одновременно.

Также закрепляются существенные условия соглашения об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоне.

Предусматривается, что арендная плата за земельные участки, расположенные в границах ОЭЗ, необходимые для реализации проекта резидента ОЭЗ на условиях концессионного соглашения, устанавливается на весь срок действия концессионного соглашения в соответствии с методикой расчета арендной платы, предусмотренной законом.

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