Москва, 19 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на совершенствование пропаганды здорового образа жизни и санитарно-гигиенического просвещения населения, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, санитарно-гигиеническое просвещение проводится посредством распространения среди населения знаний, необходимых для формирования здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья, иным вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с использованием СМИ, размещения сведений в интернете, распространением печатной продукции (памяток, буклетов, плакатов и другой), социальной рекламы, а также при проведении мероприятий в организованных коллективах, индивидуальных консультациях граждан.

Устанавливается также, что социально ориентированные некоммерческие организации и добровольческие (волонтерские) организации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни, вправе содействовать осуществлению санитарно-гигиенического просвещения населения.