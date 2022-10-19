Херсон, 19 октября 2022, 12:40 — REGNUM Если ВС России «успеют сделать всё грамотно», армия отстоит Херсон, написал 19 октября в своём телеграм-канале военкор Александр Сладков.
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Он отметил, что до назначения Сергея Суровикина командующим объединённой группировкой «левый фланг не ведал, как воевал правый», теперь эти проблемы приходится исправлять на ходу.
Ранее власти Херсонской области объявили о начале организованного перемещения части населения на левый берег Днепра. Речь идет о 50−60 тысячах человек. Причина — вероятная интенсификация боевых действий.