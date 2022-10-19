Херсон, , 12:40 — REGNUM Если ВС России «успеют сделать всё грамотно», армия отстоит Херсон, написал 19 октября в своём телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что до назначения Сергея Суровикина командующим объединённой группировкой «левый фланг не ведал, как воевал правый», теперь эти проблемы приходится исправлять на ходу.

«Суровикину достался весь этот разлаженный механизм. Теперь надо привести силы в единую систему, добиться жесточайшей дисциплины докладов и выполнения приказов», — написал Сладков.

Ранее власти Херсонской области объявили о начале организованного перемещения части населения на левый берег Днепра. Речь идет о 50−60 тысячах человек. Причина — вероятная интенсификация боевых действий.