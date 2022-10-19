Москва, , 12:40 — REGNUM В качестве замены золота Россия могла бы использовать свободно конвертируемые валюты стран Ближнего Востока, но только в небольшом количестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал рассуждения зампреда ЦБ РФ о том, что России нецелесообразно покупать золото для пополнения золотовалютных резервов.

Золото

«Заявление представителя ЦБ о нецелесообразности покупки золота связано с тем, что регулятор по-прежнему видит свою основную миссию в снижении уровня инфляции в стране и считает, что колебания стоимости золота могут влиять на размер золото-валютных резервов, — сказал Сафонов. — Но серьезного влияния скупка ЦБ золота на денежную массу не окажет. Сейчас на рынке граждане предпочитают экономить, что серьезным образом влияет на уровень цен. Внутри страны потребность в золоте ограничена. Поэтому этот элемент ЗРВ сейчас имеет меньшую ликвидность, чем годом ранее, и это ограничивает его эффективность как инструмента поддержания курса рубля».

По его словам, в качестве замены золота могли бы использоваться свободно конвертируемые валюты стран Ближнего Востока, но только в небольшом количестве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ надо увеличить долю золота в резервах.

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