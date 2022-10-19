Курган, 19 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Курганской области виновниками массовой гибели пчёл могли стать два сельхоз предприятия. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Погибшие пчёлы

В полицию обратились 10 граждан с заявлениями о том, что в период с 4 на 6 августа 2022 года в общей сложности у них погибло 89 пчелосемей. Заявители проживают в селе Красная Звезда и деревнях Погадайское и Жеребенкова Шадринского района. Они утверждают, что причиной гибели пчёл стала обработка близлежащих полей пестицидами.

На территориях действуют ООО «Рассвет» и ООО «Миллениум» в сёлах Красномыльское и Красная Нива, которые могли стать виновниками массовой гибели пчёл вследствие обработки полей агрохимикатами.

Управление Россельхознадзора запросило у хозяйств информацию о применении пестицидов и агрохимикатов и об информировании жителей близлежащих населенных пунктов. Сельхозхозяйства ответили, что, во-первых, в районной газете «Шадринский курьер» 31 мая и 7 июня были опубликованы соответствующие объявления, во-вторых, гербицидные и фунгицидные обработки были закончены 20 июля.

Доказать причинно-следственную связь между обработкой полей химикатами и гибелью пчёл невозможно, так как эти два события разделяет 15 дней. Причём никто из пострадавших пчеловодов не провёл лабораторные исследования и не установил истинную причину гибели пчел.

Управление Россельхознадзора проинформировало пчеловодов, что в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ они за защитой своих прав могут обратиться в суд. А предприятиям выданы предостережения.