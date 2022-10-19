Багдад, 19 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Формирования армии, Федеральной полиции и служб внутренней безопасности Ирака переводятся в режим повышенной готовности. Об этом 19 октября сообщает Al-Sumariya.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

По данным журналистов, в стране официально наступает «угрожаемый период», связанный с формированием нового правительства Ирака. С 24 по 26 октября в стране фактически будет отсутствовать правительство, в связи с чем силовые структуры призваны обеспечить мирный и безопасный процесс передачи власти.

Отмечается, что в этот период новый премьер-министр Ирака Мухаммад Шиаа аль-Судани официально представит свой состав правительства. Как ожидается, в правительство войдут представители ряда политических партий, этнических и религиозных групп.