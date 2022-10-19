Москва, , 12:39 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) информации в налоговые органы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Документ предусматривает возложение на АСВ при осуществлении ею функций временной администрации или полномочий конкурсного управляющего в отношении банков, обязанности по представлению в налоговый орган информации о сумме выплаченных процентов физическому лицу.

Исключение делается по процентам, выплаченным по вкладам, остаткам на счетах в валюте РФ, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, и по счетам эскроу.

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