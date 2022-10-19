Чебоксары, , 12:39 — REGNUM В Чувашии из-за расширения предложения овощей после уборки урожая замедлился рост цен на продовольственные товары и годовой прирост в сентябре составил 13,86%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке Чувашии.

Продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

В банке отмечают, что в сентябре на замедление роста цен на продовольственные товары сказалось расширение внутреннего предложения ряда продуктов. В результате годовой прирост цен на продукты питания в сентябре составил 13,86% после 15,34% в августе.

Уточняется, что значительно на инфляцию повлияла ситуация с плодоовощной продукцией: в сентябре продолжилось расширение предложения на внутреннем рынке в Чувашии за счёт большего объёма урожая овощей открытого грунта, чем годом ранее. Этого удалось достичь за счёт увеличения посевных площадей и урожайности культур из-за благоприятной погоды.

«На этом фоне ускорилось снижение цен на картофель, капусту, морковь, свеклу, а годовой рост цен на лук в сентябре 2022 года сменился снижением», — говорится в сообщении.

Также снизился прирост цен на отечественные яблоки, урожай которых увеличился. Из-за отмены запрета на ввоз фруктов из ряда стран подешевели апельсины, лимоны и груши.

На уменьшение годовых темпов прироста цен на молочную продукцию повлиял рост поголовья коров и увеличение надоев, на свинину и мясо — расширение производственных мощностей.

Что касается зерновых культур, то рост цен сдерживается за счёт государственной поддержки и высокого урожая, что повлияло на стоимость муки, тортов, кексов, пряников и круп. Аналогично за счёт увеличения урожая сахарной свеклы и роста производства сахара расширилось предложение данного продукта, что привело к замедлению годового роста цен на сахар.

Отметим, что индекс потребительских цен (тарифов) на основные группы товаров и услуг в Чувашии в сентябре 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года составил 110,33%, в том числе на продовольственные товары — 107,35%.

Как сообщало ИА REGNUM , годовая инфляция в Чувашии в сентябре 2022 года составила 14,45% после 15,24% в августе. При этом рост цен выше, чем в целом по России (13,68%) и в Поволжье (14,07%).

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