Ейск, Краснодарский край, , 12:39 — REGNUM В Ейске завершено обследование жилого дома, пострадавшего в результате крушения военного самолета вечером 17 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 19 октября.

Последствия крушения Су-34 в Ейске телеграм-канал главы Кубани

«Проведено обследование поврежденных конструкций подъездов дома с помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-П». Данные направлены в научно-исследовательский институт ГО и ЧС МЧС России (Москва)», — уточнили в ведомстве.

Спасатели переведены в режим работы в условиях ЧС. Продолжает свою работу оперативный штаб. Завершена работа по расчистке квартир и лестничных пролетов жилого дома. Часть жильцов возвратилась в свои квартиры, в пункте временного размещения остаются 14 человек.

С пострадавшими работают волонтеры, психологи, на базе ЕДДС Ейского района развернута горячая линия. Всего поступило 420 обращений от населения.