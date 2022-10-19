Москва, , 12:37 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о проведении конкурса и продления предельного возраста пребывания на гражданской службе на отдельных должностях, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно изменениям, конкурс для поступления на гражданскую службу может не проводиться не только по решению представителя нанимателя при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к младшей группе должностей гражданской службы, но и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Устанавливается, что в 2022 и 2023 годах по решению представителя нанимателя конкурс при назначении на должности государственной гражданской службы Российской Федерации, относящиеся к высшей, главной, ведущей и старшей группам должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, может не проводиться.

Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность категории «руководители» главной группы должностей в аппарате Совфеда и Госдумы, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет) по согласованию с председателем соответствующей палаты Федерального собрания России.

Аналогичная норма вводится для госслужащих аппарата правительства России или правительства региона.

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