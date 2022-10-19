Москва, 19 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о проведении конкурса и продления предельного возраста пребывания на гражданской службе на отдельных должностях, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно изменениям, конкурс для поступления на гражданскую службу может не проводиться не только по решению представителя нанимателя при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к младшей группе должностей гражданской службы, но и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Устанавливается, что в 2022 и 2023 годах по решению представителя нанимателя конкурс при назначении на должности государственной гражданской службы Российской Федерации, относящиеся к высшей, главной, ведущей и старшей группам должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, может не проводиться.

Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность категории «руководители» главной группы должностей в аппарате Совфеда и Госдумы, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет) по согласованию с председателем соответствующей палаты Федерального собрания России.

Аналогичная норма вводится для госслужащих аппарата правительства России или правительства региона.

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