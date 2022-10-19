Москва, 19 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Золото рассматривается как один из самых стабильных инструментов хранения международных резервов и накоплений, и России в текущих условиях его долю, безусловно, надо увеличивать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание зампреда ЦБ РФ, который счел нецелесообразной покупку золота для пополнения международных резервов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«Однако риски акцента только на золоте тоже есть, — уточнил Ковригин. — Действительно, это дополнительный импульс к росту денежной массы — а это инфляционный фактор. Кроме того, курс золота тоже может как подниматься, так и опускаться. Иных рисков хранения международных резервов в золоте нет. России следует диверсифицировать свои запасы. Долговые ценные бумаги в валюте дружественных стран импульса для роста денежной массы не создают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что излишнее накопление золота снижает эффективность международных резервов России.