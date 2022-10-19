Москва, , 12:37 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об освобождении от обложения НДС услуг по доверительному управлению имуществом, составляющим ипотечное покрытие, оказываемых государственной управляющей компанией ВЭБ. РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Ожидается, что действие нового положения Налогового кодекса РФ распространится на услуги, оказанные начиная с 1 октября 2022 года.

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