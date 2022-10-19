Москва, 19 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об освобождении от обложения НДС услуг по доверительному управлению имуществом, составляющим ипотечное покрытие, оказываемых государственной управляющей компанией ВЭБ. РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Ожидается, что действие нового положения Налогового кодекса РФ распространится на услуги, оказанные начиная с 1 октября 2022 года.