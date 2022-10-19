Калуга, , 12:44 — REGNUM Курс повышения квалификации учителей «Адаптация иностранных граждан к новой социальной среде с целью развития межкультурного диалога» организован в Калуге в рамках фестиваля «Мы — россияне». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя проекта в АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» Юлию Савельеву.

Педагог Дарья Антонова © ИА REGNUM

В настоящее время в проекте участвуют 10 педагогов школы №45 им. Г. К. Жукова, которые работают с детьми-инофонами, не говорящими на русском языке. Занятия продлятся около двух месяцев. В проекте также принимают участие около 100 родителей детей-инофонов. Для них занятия в формате живого диалога, семинаров и мастер-классов организованы до конца года и тематически связаны с русской культурой, этикетом, законодательством и правом.

«Обучение проводится с целью развить у педагогического состава навыков, способствующих активной адаптации детей из семей-инофонов в поликультурной школе, а также повышение эффективности организации учебно-воспитательного процесса с учетом современной ситуации в сфере межнациональных отношений и миграционных процессов», — отметила Юлия Савельева.

Фестиваль «Мы — россияне» реализуется в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» и при поддержке министерства внутренней политики и массовых коммуникаций региона.

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