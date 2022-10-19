Херсон, 19 октября 2022, 12:36 — REGNUM В наступление перешли подразделения ВСУ в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области, сообщил 19 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Он уточнил, что вражеская группировка перешла в наступление после артиллерийской подготовки, противник использует большое количество БПЛА среднего действия и разведывательный байрактар — на удалении, без входа в зону ПВО.
Он напомнил, что продолжается вывод мирного населения Херсонской области с правого берега Днепра. Въезд гражданского населения в Херсон с левого берега на семь дней закрыт.
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