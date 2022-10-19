Москва, , 12:36 — REGNUM Прогнозы Минэкономразвития РФ о том, что Россию ждет рост потребительского спроса, не вызывают большого доверия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал критические замечания Счетной палаты РФ по поводу соответствующих прогнозов Минэкономразвития.

Магазин larsen9236

«Я полностью согласен со Счётной палатой РФ, — сказал Головченко. — Минэкономразвития и его подотчетный Росстат давно называют волшебниками, потому что они постоянно дают «волшебные» показатели и роста экономики, и роста ВВП. Сейчас у них непонятно откуда взявшийся потребительский спрос. Какой рост потребления населением, если этот самый спрос постоянно падает? Ни в 2022 году, ни в 2023-м нет оснований для роста спроса. Мы видим, что население беднеет, а спрос падает. А ситуация с СВО ещё сильнее ударила по потреблению. Часть населения уехали из страны. Остальные перешли в режим жесткой экономики. Население не видит стабильности, а если так, то какие основания для роста потребления?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов назвал вполне обоснованными опасения Счетной палаты РФ о рисках, которые угрожают потребительскому спросу.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ призвали подумать о заморозке коммунальных платежей